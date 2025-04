CEPAGATTI: MINACCIA I VICINI CON LA SCACCIACANI PER LA MUSICA ALTA, DENUNCIATO DAI CARABINIERI

CEPAGATTI – I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pescara, hanno denunciato in stato di libertà, alla locale Procura della Repubblica, un 57enne, residente a Cepagatti. Nel dettaglio, il 21 aprile u.s., i Carabinieri sono intervenuti a Cepagatti (PE) in Contrada Cantò su segnalazione al 112, di un UOMOche aveva minacciato i vicini di casa con una pistola, poiché in fastidito dalla musica alta.

I Carabinieri del NORM di Pescara, poco prima di raggiungere l’abitazione dei richiedenti, sono stati fermati dall’aggressore cheha spiegato loro il motivo del gesto. Da circa 18 mesi, ha riferito di essere esasperato dalla musica alta dei vicini, ieri durante l’ennesima discussione, il 57enne ha tirato fuori una pistola, successivamente risultata una scacciacani, che apparentemente non è stata rivolta a nessuno.

Il 57enne, unitamente a Carabinieri raggiungeva la propria abitazione ha consegnato consegnava la pistola scacciacani, che è stata sottoposta a sequestro. L’uomo dovrà rispondere di minaccia aggravata.