CEPAGATTI: PRENDE A TESTATE IL FRATELLO NEL SUO NEGOZIO, DENUNCIATO 38ENNE

PESCARA – I Carabinieri della Stazione di Cepagatti, nella tarda serata di ieri nel corso di servizi di prevenzione hanno segnalato alla competente A.G. un 38enne, con precedenti di polizia, quale responsabile di rapina e lesioni in danno di un familiare.

Il giovane, poco prima della chiusura dell’attività commerciale del fratello, è entrato nel negozio e lo ha colpito violentemente con una testata al volto, facendogli perderei i sensi finendo sul pavimento.

Il commesso del negozio, avendo notato la scena e facendo uso del proprio cellulare ne riprendeva la scena. L’aggressore accortosi di essere stato ripreso, oltre a minacciare il commesso gli ha strappato dalle mani il cellulare ed è uscito dal negozio.

I Carabinieri della Stazione di Cepagatti che erano appunto in servizio esterno, poco dopo sono riusciti a rintracciare l’aggressore, a recuperare il cellulare per poi restituirlo al malcapitato. Il giovane, dovrà quindi rispondere di rapina impropria e lesioni nei confronti del fratello. Non si conoscono al momento i motivi dell’aggressione.

[mqf-dynamic-pdf]