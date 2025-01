CEPAGATTI: RAMI IN CARREGGIATA, PROVVISORIAMENTE CHIUSA LA SS 81 “PICENO APRUTINA”

CEPAGATTI – A causa della caduta di rami in carreggiata, è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 81 “Piceno Aprutina” al km 130,200, in località Cepagatti, in provincia di Pescara.

È quanto si legge in una nota dell’Anas che spiega come, al momento, il traffico veicolare viene deviato lungo la viabilità locale con segnalazioni sul posto.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.