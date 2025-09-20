CEPAGATTI: RIFIUTA TEST A POSTO DI BLOCCO, DEFERITO PER GUIDA SOTTO EFFETTO STUPEFACENTI

CEPAGATTI – Mattinata movimentata quella del 19 settembre 2025 a Cepagatti, dove i Carabinieri della locale Stazione hanno deferito un 28enne del posto all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di guida in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’uso di sostanze stupefacenti.

Il giovane, già noto alle forze dell’ordine ed inserito nelle banche dati, è stato fermato per un controllo lungo via Sibilla Aleramo mentre si trovava alla guida di una Peugeot.

Durante le verifiche di rito, i militari hanno notato atteggiamenti e segnali inequivocabili che indicavano uno stato di alterazione riconducibile all’assunzione di droghe.

Il 28enne ha però rifiutato di sottoporsi agli accertamenti clinici previsti dalla normativa per verificare la sua effettiva condizione psicofisica. Un diniego che, di fatto, costituisce già reato, comportando le stesse conseguenze dell’accertamento positivo.

I Carabinieri hanno quindi proceduto al ritiro immediato della patente di guida, mentre il veicolo non è stato sottoposto a sequestro perché non risulta intestato all’uomo. La sua posizione ora è al vaglio della Procura della Repubblica, che nei prossimi giorni valuterà eventuali ulteriori provvedimenti.

L’episodio riporta l’attenzione sulle attività di prevenzione dell’Arma dei Carabinieri nella zona, spesso impegnate in controlli mirati alla sicurezza della circolazione stradale ed alla repressione delle condotte pericolose.