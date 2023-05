CEPAGATTI, SCHIANTO FATALE IN A25, DOLORE A PIZZOFERRATO PER MORTE 37ENNE

PESCARA – Ancora una tragedia sulle strade abruzzesi. Daniele Casciato, 37 anni, nativo di Pizzoferrato (Chieti), è rimasto ucciso in un terribile incidente stradale lungo l’autostrada A25, nel territorio comunale di Cepagatti (Pescara), mentre viaggiava in direzione Roma.

La sua macchina si è scontrata frontalmente con un camion all’interno della galleria Villanova, nei pressi di un cantiere. L’impatto, avvenuto nei pressi di un cantiere, è stato violentissimo e la macchina è stata completamente distrutta e il giovane è morto sul colpo.

Le cause sono ancora in corso di accertamento da parte della Polizia autostradale. L’uomo si era trasferito tra Tortoreto e Alba Adriatica in provincia di Teramo, dove gestiva due centro gomme.

Dolore a Pizzoferrato per questa tragedia e se ne fa portavoce il sindaco Palmerino Fagnilli.” Daniele, uno di noi, la Comunità di Pizzoferrato abbraccia Daniele: l’Amore donato nelle vita non muore, resta nei cuori e crea altro amore”.

“Ciao Daniele r.i.p.,” scrive una amica, “adesso sei con il tuo papà e la tua mamma, prega per la tua piccolina e la tua Roberta, dagli la forza di andare avanti. Rimarrai sempre nei nostri cuori perché tu eri una persona speciale”.