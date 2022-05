CEPAGATTI: SCUTATORI SCELTI TRA DISOCCUPATI E CON ISEE SOTTO GLI 8MILA EURO

CEPAGATTI – “Vogliamo dare la possibilità agli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori o agli studenti universitari e a chi ha perso il lavoro e vive un momento di necessità di svolgere il ruolo di scrutatore. Seppur per breve tempo è un piccolo aiuto economico e soprattutto un’ esperienza nuova ed utile a molti giovani per entrare in contatto con il mondo delle istituzioni .

Per chi fosse interessato bisogna essere iscritti all’albo degli scrutatori, un elenco che ogni anno si rinnova nel periodo autunnale, e fare domanda domanda di ammissione al “Metodo prioritario” con il modulo disponibile sul sito del comune o presso il municipio entro le ore 13.00 del 13/05/2022.”

Requisiti: cittadini del Comune di Cepagatti, che siano iscritti dell’Albo Unico degli Scrutatori di Seggio Elettorale del Comune di Cepagatti e che rientrino in uno dei seguenti casi di priorità; studenti con età compresa da 18 a 29 anni (da specificare la scuola secondaria di secondo grado o la facoltà frequentata); studenti disabili senza limiti di età; disoccupati o inoccupati con ISEE non superiore a € 20.000,00; attestazione ISEE fino a 8.000 euro

Si precisa che non potrà essere selezionato più di un componente per ogni nucleo familiare (come risulta dallo stato di famiglia) e, nel caso facessero domanda più componenti dello stesso nucleo familiare, sarà ammesso solo il più giovane di età.

I Cittadini interessati dovranno presentare istanza utilizzando unicamente l’apposito modulo .

Le domande, corredate della documentazione, a pena di esclusione, dovranno essere consegnate presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Cepagatti o via PEC entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 13/05/2022.