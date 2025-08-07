CEPAGATTI: SPACCIO E MINACCE A CONVIVENTE, AVVISO ORALE PER UN 36ENNE

CEPAGATTI – Sottoposto agli arresti domiciliari con il dispositivo del braccialetto elettronico si era reso autore di reiterate violazioni, per reati inerenti al patrimonio, alla persona e agli stupefacenti.
Per questo i Carabinieri della Stazione di Cepagatti (Pescara), nella giornata di ieri, 6 agosto, hanno proceduto alla notifica del provvedimento dell’avviso orale nei confronti di un 36enne, italiano, con precedenti penali in materia di stupefacenti ed episodi di minacce alla convivente.
La misura di prevenzione – si legge in una nota – si è resa opportuna poiché il soggetto è stato ritenuto socialmente pericoloso.
