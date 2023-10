CERAMICHE CASTELLI, D’INCECCO (LEGA): “60MILA EURO A FONDAZIONI PER VALORIZZARE PATRIMONIO”

L’AQUILA -“All’interno della legge che promuove la città come punto di riferimento della ceramica regionale era doveroso stanziare uno specifico contributo regionale di 60 mila euro per aiutare concretamente le due fondazioni che raccolgono la più ampia collezione di opere che provengono dalla tradizione di Castelli affinché possano valorizzare ulteriormente l’attività di promozione delle pregiate opere nel territorio nazionale ed internazionale e nei rispettivi circuiti museali”.

Lo dichiara in una nota il capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Vincenzo D’Incecco, in merito all’emendamento presentato sul progetto di legge per riconoscere Castelli come “città della ceramica abruzzese” per assicurare un contributo straordinario alla Fondazione dei Musei Civici di Loreto Aprutino, responsabile della collezione di antiche maioliche di Castelli de “le collezioni G. Cervo”, e la Fondazione Paparella Treccia Devlet.