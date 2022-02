CERAMICHE DI CASTELLI A EXPO DUBAI: “DA NOI MONO-ECONOMIA, ARTIGIANI PRONTI A RIPARTIRE DOPO CRISI”

CASTELLI – “Castelli è una realtà molto particolare, è un piccolo borgo di mille abitanti, l’unico centro d’Italia dove c’è una mono-economia, tutto ruota attorno alla ceramica. Tutto è funzionale all’indotto, per questo la crisi del settore dell’artigianato artistico ci colpisce in pieno ma da noi c’è ancora una realtà attiva e dinamica che ci consente di guardare con fiducia ed ottimismo al futuro”.

Così il sindaco di Castelli (Teramo), Rinaldo Seca, nel corso dell’intervista rilasciata ad AbruzzoWeb in occasione della mostra che conta oltre 60 pezzi delle note ceramiche nella prestigiosa vetrina internazionale offerta dall’Expo 2020 di Dubai.

“Castelli – spiega il primo cittadino – è tra i centri di antica tradizione ceramica dove ci sono più artigiani attivi. Noi oggi abbiamo più di 30 partite iva che lavorano con la ceramica, un settore attivo e dinamico nonostante difficoltà”.

Non sono mancati però, negli anni, i momenti di crisi: “Veniamo da anni di grossa difficoltà – ricorda Seca – Pur essendo sul versante teramano abbiamo pesantemente subito il terremoto aquilano del 2009 e siamo stati nuovamente investiti da quello del 2016 con la nevicata”.

E nella memoria è ancora viva una pagina tragica della storia abruzzese, infatti, aggiunge il sindaco, “Castelli, pur essendo in un’altra provincia è a 10 chilometri da Rigopiano”, il riferimento è ai giorni drammatici di inizio 2017 che hanno investito la regione tra il maltempo e le scosse di terremoto, fino alla valanga che ha spezzato 29 vite travolgendo l’hotel di Farindola, in provincia di Pescara.

E poi la pandemia Covid: “Sono anni che il nostro territorio è fortemente provato. I nostri cittadini e i nostri artigiani aspettano con ansia il momento della ripartenza e sicuramente vetrine di esposizione internazionale come questa dell’Expo Dubai, possono essere di grande aiuto per far tornare a conoscere Castelli. C’è bisogno di dare stimolo nuovo e come amministrazione stiamo lavorando in questa direzione”.