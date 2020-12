CERCANO DI ELUDERE I CONTROLLI DI POLIZIA, DENUNCIATI  PER SPACCIO AD AVEZZANO

AVEZZANO – Due cittadini marocchini sono stati fermati dalla polizia di stato di Avezzano e denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante i controlli, disposti anche per il rispetto della normativa anti-covid, nella serata di ieri le forze dell’ordine hanno fermato due extracomunitari di nazionalità marocchina, M.E.H, 31enne, e A.N., 44enne, all’interno dell’automobile è stato ritrovato un involucro di plastica contenente cocaina, una volta in Commissariato sono stati perquisiti e trovati indosso al primo 10gr di cocaina e 690 euro.

La volante in servizio si era insospettita quando improvvisamente l’automobile dei due marocchini ha rallentato l’andatura, tentando di raggirare con abili manovre il posto di blocco. I due sono stati fermati dagli agenti, anche per evitare un potenziale pericolo per la circolazione stradale e pedonale, alle domande dei poliziotti hanno risposto contraddicendosi e lo stato di evidente nervosismo ha indotto le forze dell’ordine all’ispezione dell’autovettura nella quale è stato ritrovato, sotto il sedile del guidatore, un involucro di plastica contenente cocaina.

Alla luce di quanto rinvenuto, i due extracomunitari sono stati portati nell’ufficio del Commissariato nel quale ha fatto seguito una loro perquisizione personale che ha rinvenuto addosso al 31enne, un astuccio con stette involucri contenenti circa 10gr di cocaina e una somma di 690 euro, probabile provento dell’attività di spaccio.

Entrambi sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre il mezzo, la droga e il denaro sono stati sequestrati. Inoltre, ai due denunciati è stata applicata la sanzione amministrativa di 533 euro per la violazione delle prescritte misure di sicurezza anti contagio.

Infine, con gli ulteriori accertamenti è emerso la irregolarità del permesso di soggiorno In Italia di uno di loro e in considerazione della loro pericolosità sociale è stato richiesto al A.G. il nulla osta per l’espulsione dal territorio.

Download in PDF©