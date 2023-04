CERCHIO: ESCE DI CASA NONOSTANTE ARRESTI DOMICILIARI E INCONTRA CARABINIERI, 73ENNE ANCORA NEI GUAI

CERCHIO – Si allontana arbitrariamente da casa e incontra una pattuglia di carabinieri: si è conclusa così a Cerchio (L’Aquila), la “passeggiata” di un 73enne allontanatosi dalla propria abitazione durante il periodo di detenzione domiciliare dovuta a vecchie condanne giudiziarie.

Nella serata di ieri – si legge in una nota – i carabinieri della stazione di Cerchio, incaricati dei controlli, si avvedono della presenza dell’uomo in paese e, all’esito degli approfondimenti del caso, procedono al suo arresto per evasione dai domiciliari.

Difatti il detenuto, tale è da considerarsi benché ai domiciliari, è risultato sprovvisto di permessi speciali da parte della magistratura di sorveglianza e, alle richieste dei militari dell’Arma, non ha addotto nessuna motivata giustificazione circa l’allontanamento dal luogo di detenzione.

Le attività condotte dai carabinieri sono state ragguagliate al procuratore della Procura della Repubblica di Avezzano che, preso atto dell’arresto, richiederà la convalida al Gip dello stesso Tribunale.

Nel frattempo l’uomo, non sussistendo esigenze di tipo cautelare, è stato solamente riaccompagnato presso il proprio domicilio per la continuazione della misura detentiva in atto.