CERCHIO: PUNTA SUL DOPPIO “RIBALTONE” E VINCE OLTRE 5MILA EURO

CERCHIO – È stata davvero una vincita particolare quella ottenuta da un cliente – segnala Agimeg – dell’agenzia di scommesse Eurobet di via Valeria Tiburtina a Cerchio, piccolo comunque di circa 1.500 abitanti in provincia dell’Aquila.

Il cliente con una puntata di appena 10 euro, si è portato a casa la bella vincita di 5.670 euro.

La vincita ha davvero del clamoroso. Lo scommettitore aveva scelto due partite e precisamente Atalanta-Empoli di Serie A e Palermo-Modena di Serie B.

Su due incontri aveva giocato il segno “2” per il primo tempo e il segno “1” come risultato finale. Per rendere vincente la scommesse, dove accadere quello che in gergo si definisce un “ribaltone”.

In pratica – sottolinea Agimeg – il primo tempo si sarebbe dovuto chiudere con la squadra in trasferta in vantaggio, mentre nel secondo tempo la formazione di casa avrebbe ribaltato il risultato vincendo la partita.

La difficolta di questo tipo di puntata era confermata dalle quote. Il “2-1” 1°tempo/finale viaggiava con una quota a 21.00 per Atalanta-Empoli e con una quota a 27.00 per Palermo-Modena.

A Bergamo il primo tempo finisce con l’Empoli in vantaggio grazie alla rete di Ebuehi, mentre a Palermo i primi 45 minuti si chiudono con il Modena in vantaggio per 2 a 1.

Nella ripresa l’Atalanta ribalta il risultato grazie alle reti di De Roon e Hojlund e la partita termina 2-1. Secondo tempo rocambolesco nel capoluogo siciliano, con il Palermo che si aggiudica l’incontro per 5-2.