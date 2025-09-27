CERIMONIA DEL SIGILLO UNIVAQ: PASSAGGIO DI CONSEGNE TRA RETTORE USCENTE ALESSE ED ELETTO GRAZIOSI

L’AQUILA – Passaggio di consegne tra il rettore uscente dell’Università dell’Aquila Edoardo Alesse e il rettore eletto Fabio Graziosi, con la consegna del sigillo di ateneo.

La cerimonia si terrà martedì 30 settembre, alle ore 11, nell’aula magna Vincenzo Rivera del centro congressi Luigi Zordan, in piazza San Basilio.

Graziosi, 57 anni, direttore del dipartimento di Ingegneria, Scienze dell’Informazione e matematica (Disim), è stato eletto lo scorso giugno nuovo rettore dell’Università dell’Aquila per il sessennio 2025-2031.

Considerato da subito il grande favorito, nonché il candidato della continuità rispetto la gestione del rettore uscente Edoardo Alesse, è stato eletto in seconda votazione con 383,53 voti. Una corsa a 4 poi diventata a 3, dopo il passo indietro del professor Roberto Carapellucci, con gli altri due candidati, i professori Marco Valenti e Luca Lozzi, che hanno ottenuto, rispettivamente, 99,75 e 64,16 voti.

Nato all’Aquila il 28 luglio 1968, laureatosi con il massimo dei voti all’Università dell’Aquila nel 1993 in Ingegneria Elettronica, Graziosi entrerà ufficialmente in carica il primo ottobre 2025.