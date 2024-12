CERMIGNANO: IL 18 DICEMBRE CONVEGNO SUI DANNI DELLA FAUNA SELVATICA ORGANIZZATO DA CIA

TERAMO- Assemblea provinciale CIA L’Aquila-Teramo in programma mercoledì 18 dicembre 2024, con inizio alle ore 9:15, presso l’Agriturismo Capodacqua di Cermignano nel teramano. Il tema dell’assemblea sarà “Danni da fauna selvatica: da protezione della fauna a governo e salvaguardia del territorio, dell’agricoltura, dell’acqua e della produzione di cibo sano. Ripensare il modello di gestione del territorio – Cooperare per avere tutti un futuro.” L’evento vedrà la partecipazione di esperti del mondo scientifico, istituzionale e della rappresentanza agricola per analizzare l’impatto della fauna selvatica sull’ agricoltura, sull’agroalimentare e sul turismo sostenibile.

Programma 09:15 – Apertura e svolgimento dei lavori assembleari. Introduzione del Presidente CIA L’Aquila-Teramo, Roberto Battaglia Coordinamento a cura del Direttore CIA L’Aquila-Teramo, Donato Di Marco. Interventi: Cristiano Fini, Presidente Nazionale CIA Prof. Giuseppe Martino, Università di Teramo: “Fauna selvatica e attività zootecniche nelle aree interne” Prof. Angelo Belliggiano, Università del Molise: “Il problema della fauna selvatica nei processi di sviluppo rurale” Dott. Angelo Cameli, ASL04 Abruzzo: “Servizio veterinario e controllo ufficiale fauna selvatica: la situazione sul nostro territorio” Dott.ssa Alessia Iannone, ASL 02 Abruzzo: “Fauna selvatica: interventi della ASL Lanciano-Vasto-Chieti” 12:20 – Interventi programmati 13:10 Emanuele Imprudente, Vicepresidente della Giunta Regionale e Assessore Agricoltura, Caccia e Pesca 13:30 – Conclusioni: Roberto Battaglia, Presidente CIA L’Aquila-Teramo.

L’obiettivo dell’iniziativa è proporre un nuovo modello di gestione del territorio che garantisca la sostenibilità ambientale, la tutela degli agricoltori e la sicurezza alimentare, incentivando la collaborazione tra istituzioni, comunità locali e il mondo agricolo.