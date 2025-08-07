CERMIGNANO: IL FENOMENO SOCIAL IL PRETUZIANO DEBUTTA DAL VIVO CON SATIRA, DIALETTO E BARZELLETTE

CERMIGNANO – Il fenomeno social Il Pretuziano, celebre per i suoi irresistibili doppiaggi in dialetto abruzzese, dai reali d’Inghilterra agli alieni, per la prima volta si esibirà dal vivo con uno spettacolo inedito: “Io so’ de lu Monde!”, uno show tra satira, dialetto, barzellette, musica e ironia tagliente, con il suo inconfondibile stile che lo ha reso virale nel web.

Recentemente colpito dalla sospensione del suo profilo Instagram per motivi di copyright, Il Pretuziano, Marino Cardelli, sarà affiancato da Cristiano Catalini, editore e ideatore del progetto @agenda_agricola_abruzzese.

L’evento si terrà nella suggestiva cornice della Torre Triangolare di Montegualtieri, piccolo borgo medievale del comune di Cermignano (Teramo), luogo d’origine del Pretuziano. A organizzarlo è l’associazione ProMonte, da sempre impegnata nella valorizzazione culturale e territoriale dell’area. L’ingresso è libero.

“Abbiamo voluto fortemente portare questo evento nel cuore della nostra comunità, – dichiarano in una nota i referenti dell’associazione organizzatrice – valorizzando un talento locale che, con la sua ironia e il dialetto, ha saputo stupire e divertire il pubblico. Il suo debutto con uno show dal vivo nei suoi luoghi e tra la sua gente, è certamente un valore aggiunto. Invitiamo tutti a raggiungerci per una serata che sarà certamente unica, piacevole e divertente”.