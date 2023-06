CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA: LEZIONE DEL PREFETTO DELL’AQUILA AGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA DELLA FINANZA

L’AQUILA – Il Prefetto dell’Aquila Cinzia Teresa Torraco è intervenuta presso la Scuola degli Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza dell’Aquila in Coppito per tenere una conferenza dal titolo “La certificazione antimafia”, rivolta agli oltre 900 marescialli allievi del III anno del corso di studi “Milano 45 II”.

Il Prefetto ha svolto il proprio intervento, illustrando alla platea dei giovani partecipanti l’evoluzione normativa della disciplina in materia di antimafia, in particolare soffermandosi sugli aspetti di specifica competenza dei Prefetti e sulle attività amministrative cui concorre, con il proprio qualificato supporto professionale, il personale della Guardia di Finanza.

Un focus di approfondimento è stato significativamente dedicato alla peculiare esperienza maturata dalla Prefettura dell’Aquila nel corso degli anni successivi al sisma del 6 aprile 2009, quando la competenza per gli accertamenti antimafia sui cantieri della ricostruzione postsismica è stata ricondotta in via esclusiva agli uffici della Prefettura del capoluogo abruzzese.

La sessione formativa condotta dal Prefetto è stata conclusivamente integrata da un intervento di carattere tecnico-operativo svolto dal capo di gabinetto del Prefetto, Dr Sergio Di Iorio, che ha intrattenuto i corsisti sul tema del contraddittorio nei procedimenti di rilascio della documentazione antimafia e sull’istituto più recente delle misure amministrative di prevenzione collaborativa. Il Prefetto si è congedato dagli allievi, ringraziando il Generale di Divisione Cristiano Zaccagnini, Comandante della Scuola, per aver rinnovato anche in questa annualità un’occasione proficua di scambio e collaborazione fra due Istituzioni dello Stato che hanno sviluppato un solido e riconosciuto legame di affinità.

