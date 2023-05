CERVANTES E DANTE SI “INCONTRANO” A PRINCETON: CONFERENZA DELL’AQUILANO FRANCESCO DI GIANDOMENICO

L’AQUILA – Francesco Di Giandomenico, giovane laureato aquilano in Studi Letterari e Culturali all’Università degli Studi dell’Aquila, sarà ospite negli Usa a Princeton, una delle università più prestigiose del mondo, ad un congresso dal titolo “Cervantes Global-Global Cervantes”, dedicato a Miguel de Cervantes Saavedra, scrittore, poeta, drammaturgo e militare spagnolo.

L’appuntamento è per mercoledì 7 giugno. Si tratta del primo convegno internazionale a cui prendono parte insieme la spagnola Asociación de Cervantistas e la statunitense Cervantes Society of America, con sede a New York City.

Di Giandomenico terrà per l’occasione una relazione in lingua spagnola dal titolo “El viaje de la épica cervantina a través de la Comedia de Dante: una propuesta de análisis comparativo sobre el Don Quijote” (“Il viaggio dell’epica cervantesca attraverso la ‘Divina Commedia’ di Dante: una proposta di analisi comparatistica sul ‘Don Chisciotte’”).

Si tratta, come spiega lo stesso Di Giandomenico, di “un tentativo di confronto tra due giganti della letteratura europea, Cervantes e Dante Alighieri, riguardo al nuovo modo di fare epica, in particolare l’utilizzo della prosa nel ‘Don Chisciotte’ di Cervantes in un momento in cui in Spagna non era ancora stato inventato il concetto di romanzo, e la proposta innovativa del Sommo Poeta al fine di ideare un poema epico in terzina e in volgare, non in latino”.