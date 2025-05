CERVI: AIDAA, “TAR ABRUZZO BLOCCA ABBATTIMENTO, HA VINTO CULTURA DELLA VITA”

L’AQUILA – “Una grande vittoria della vita contro la cultura della morte e degli abbattimenti selettivi”.

Così, in una nota, l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA, che esprime “totale soddisfazione per la decisione odierna del Tar Abuzzo che mette fine al contenzioso in relazione alla proposta della regione Abruzzo di abbattere 500 cervi. Una decisione presa dopo che il Consiglio di Stato aveva ribaltato la prima sentenza che dava il via libera alla mattanza”.