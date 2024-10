CERVI: TORTO (M5S), “BENE SOSPENSIVA CONSIGLIO DI STATO, STOP A MATTANZA”

L’AQUILA -“Non posso che accogliere con grande gioia la notizia che arriva dal Consiglio di Stato in queste ore. La sospensione della delibera della giunta regionale abruzzese fa ben sperare sulla possibile fine alla mattanza dei nostri cervi”.

La deputata abruzzese Daniela Torto, M5S, esordisce così alla notizia della sospensione della delibera di Giunta regionale da parte del Consiglio di Stato in merito alla questione della caccia ai cervi in Abruzzo.

“A quanto premesso nelle mie precedenti dichiarazioni, aggiungo che la voce del movimento 5 stelle in Parlamento, unitamente a quella dei gruppi ambientalisti abruzzesi, stavolta trova spazio e per il bene dei nostri animali non abbasseremo la guardia! Vogliamo una regione simbolo di armonia tra Natura ed esseri umani e sta a noi tutelare questa realtà” conclude Torto.