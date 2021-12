CESTI NATALIZI DI SOLIDARIETÀ, PRESENTATA INIZIATIVA PROMOSSA DA L’AQUILA 1927 E VIVENDA

L’AQUILA – Presentata oggi l’iniziativa promossa dall’azienda Vivenda e L’Aquila 1927: cesti natalizi di solidarietà.

Iniziativa promossa dall’azienda Vivenda SpA, Società del Gruppo La Cascina (che si occupa di refezione scolastica nelle scuole comunali) e L’Aquila 1927. L’azienda, di fatto, mette a disposizione dei prodotti, regalandoli, per la composizione di pacchi regalo che verranno messi in vendita dall’Aquila calcio. Una parte del ricavato verrà utilizzato a sostegno delle attività del sodalizio sportivo mentre un’altra parte sarà devoluta in beneficenza a favore della Onlus L’Aquila per i più piccoli.

“Siamo orgogliosi di poter essere parte attiva in questa iniziativa” dichiara Viky Bottone della Vivenda, “Certi che il supporto a Sport e Associazioni Onlus sia utile alla crescita culturale e sociale di tutti, soprattutto dei nostri piccoli utenti”. Chi volesse, può acquistare il cesto a un prezzo maggiore. Tutto il “di più” dei 30 euro verrà donato all’associazione L’Aquila per i più piccoli.

Costo dei pacchi: 30 euro (ma l’offerta è libera, quindi volendo i cittadini possono fare anche offerte maggiori).

Contenuto del pacco: 1 kg. pasta de Cecco 500; 1 cicolana Giuliani; 1 lt. oli evo biologico; passata di pomodoro biologica 750 gr.; lenticchie biologiche 500 gr.; cotechino; bottiglia vino Zaccagnini; torroncini Sperlari e cioccolatini misti.

“Ringrazio l’Amministrazione Comunale, – sottolinea il presidente Stefano Marrelli – in particolare il Sindaco Biondi e l’Assessore allo Sport Colonna per aver contribuito a sponsorizzare questa importante iniziativa per lo sport e per i genitori dei bimbi nati prematuramente. Ci auguriamo che siano in tanti ad acquistare il cesto”.

La ONLUS “L’Aquila per i più piccoli”, nasce in epoca post sisma con l’intento di supportare in un momento tanto difficile le famiglie dei nati pretermine (o prematuri) in grande difficoltà. Da allora l’associazione ha sempre camminato al fianco del reparto di Neonatologia e Tin sostenendolo nell’acquisto di attrezzature e nell’organizzazione di incontri formativi. Si è fatta carico di mettere a disposizione del reparto la figura professionale di una psicologa mediante il sovvenzionamento di una borsa di studio. È ormai risaputo come la nascita di un neonato pretermine sconvolga l’equilibrio di una famiglia portando al suo interno incertezza, angoscia, sofferenza e paura per un futuro incerto e come un supporto psicologico professionale, possa notevolmente migliorare l’istaurarsi di un corretto e proficuo rapporto neonato famiglia, necessario per garantire una sana crescita del bambino. Fiore all’occhiello della Onlus è la creazione di una Foresteria per accogliere durante il ricovero dei loro figli le famiglie dei genitori di prematuri non residenti in L’Aquila. La realizzazione di questo spazio di accoglienza è stata resa possibile dalla messa a disposizione gratuitamente, da parte del Comune, di un accogliente appartamento nei pressi dell’Ospedale San Salvatore, dove le mamme e quando possibile, l’intera famiglia, possono soggiornare per tutto il periodo del ricovero dei loro bambini, a volte anche mesi, senza sostenere alcun onere. Dall’inizio del mese di dicembre del 2019 la Foresteria ha ospitato 20 famiglie con un occupazione quasi costante se si considerano ricoveri lunghi anche due, tre mesi. Si può comprendere come tutto ciò richieda impegno ed energia da parte degli operatori che la Onlus riesce a sostenere grazie all’aiuto di donazioni ed eventi che vengono promossi per la raccolta di fondi, oltre naturalmente al 5 per 1000. I risultati conseguiti , in termine di serenità e gratitudine da parte delle famiglie accolte ci incoraggia sempre di più a proseguire nel nostro impegno che è fondamentalmente quello di diffondere la conoscenza del mondo del bambino prematuro e delle loro famiglie e di essere sempre loro vicini in nu momento difficile ma fondamentale della loro vita.

“Grazie mille a Vivenda, a L’Aquila Calcio e al Comune di L’Aquila per aver pensato alla nostra associazione – dichiara la dott.ssa Rosa Persia e prosegue – quello della natalità prematura è purtroppo un argomento poco trattato ma di forte impatto psicologico per i genitori. Quello che cerchiamo di fare è dare loro supporto. E questa iniziativa ci permetterà di poter investire più fondi per questo aiuto”.

“A nome mio e del Sindaco Pierluigi Biondi – ha aggiunto l’assessore Vito Colonna – voglio ringraziare tutti voi per questa bellissima iniziativa. La solidarietà, soprattutto in questo periodo di incertezza, oltre a essere un dovere civile, assume ancora di più valore sociale. E questo è un punto fermo e primario della nostra Amministrazione comunale”.