CGIL TERAMO: NASCE COMITATO PER LE CELEBRAZIONI DEL CENTENARIO DELLA NASCITA DI TOM DI PAOLANTONIO

TERAMO – Il 29 Luglio 2021 presso la sede della CGIL di Teramo si è insediato un primo gruppo di lavoro con l’obiettivo di celebrare il centenario della nascita di Luigi Di Paolantonio detto “Tom”, grande dirigente sindacale e politico protagonista delle lotte e della crescita sociale, civile ed economica di questa provincia dall’immediato dopoguerra fino ai primi anni 70.

Erano presenti, oltre al segretario provinciale della CGIL Giovanni Timoteo, Andrea Core assessore alla cultura del Comune di Teramo, Sandro Melarangelo, artista teramano che con la sua pittura ha più volte “raccontato” le vicende sociali e le lotte operaie del territorio, Giuliana Valente protagonista nella provincia, a partire dalla Resistenza, di un lungo e forte impegno politico e sociale a difesa dei diritti delle donne e dei più deboli, Gigi Ponziani storico dell’età moderna contemporanea ed ex direttore della biblioteca Delfico di Teramo, Stefania Misticoni presidente della Fondazione Abruzzo Riforme che detiene la documentazione storica del PCI – PDS regionale, Giovanna Zippilli ex-dirigente sindacale regionale e provinciale, Ariberto Grifoni studioso appassionato della figura di Di Paolantonio e Luca Scarpantoni nipote di Tom Di Paolantonio in rappresentanza della famiglia.

“Nel dibattito tutti, nel fornire la loro disponibilità, hanno convenuto sull’opportunità di intraprendere delle iniziative per ricordare Tom Di Paolantonio. Un dirigente politico e sindacale che, in un tempo particolarmente difficile, ha saputo condurre con originalità, autorevolezza e innovazione il movimento dei lavoratori creando le condizioni di una crescita concreta e reale sul terreno economico, ma ancora di più sul piano sociale e culturale – si legge nella nota -. Un risultato che fu possibile conseguire anche per le sue grandi capacità di realizzare delle grandi alleanze fra ceti sociali e forze politiche diversi che trovarono un comune impegno intorno ai temi del lavoro e della lotta al monopolio.

“Queste considerazioni hanno ancora di più rafforzato e motivato la volontà di ricordare l’esperienza umana e politica di questo grande dirigente in una fase così incerta per la convivenza collettiva e per il nostro territorio. Ci sono molte analogie tra gli anni di Tom e quelli che stiamo attraversando noi alle prese con la pandemia e con la necessità e l’urgenza di ricostruire le comunità sul terreno sociale, economico e culturale. In tal senso è bene indagare ed approfondire il pensiero, l’azione, l’impegno, le passioni che mossero Tom Di Paolantonio. Le stesse possono fornire un suggerimento prezioso su come affrontare questo tempo e soprattutto possono offrire ai movimenti politici, alle rappresentanze sociali, alla classe dirigente, ai decisori di oggi, ragioni, temi, opportunità su come rigenerare la loro elaborazione e la loro iniziativa”, afferma la Cgil.