CHAMPIONS LEAGUE 2025: A MONTORIO MAXI SCHERMO PER LA FINALE PSG-INTER

MONTORIO AL VOMANO – Sabato 31 maggio, in occasione della finale di UEFA Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter, verrà allestito un maxi schermo in Piazza Diamante a Montorio al Vomano (Teramo) per permettere a famiglie e tifosi di assistere insieme all’attesissimo evento sportivo.

La serata inizierà a partire dalle ore 19 e sarà presente un punto ristoro per tutta la durata dell’iniziativa.

Per consentire l’allestimento e garantire la sicurezza durante l’evento, si informa che il parcheggio in Piazza Diamante sarà chiuso al pubblico a partire dalle ore 16.

“Questa finale rappresenta un’occasione di aggregazione e festa per tutta la comunità. Invitiamo a partecipare numerosi per vivere insieme un grande momento di sport e socialità”, dichiara in una nota il sindaco Fabio Altitonante.