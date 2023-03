CHE FINE HANNO FATTO I 22,5MILIONI PER PASSOLANCIANO?” CONFERENZA STAMPA D’ALFONSO, LA DIRETTA

PESCARA – “Che fine hanno fatto i ben 22,5 milioni di euro per il comprensorio di Passolanciano, un giacimento turistico non solo delle province di Pescara e Chieti, ma dell’intera regione, e oltre 9 milioni di euro per la viabilità della zona?”

Questo interrogativo che ha indotto il deputato del Partito democratico, Luciano D’Alfonso, ex presidente della Regione Abruzzo, a convocare una conferenza stampa alle ore 12 a Pescara, che Abruzzoweb segue in diretta streaming.

“La giunta regionale che ho presieduto – anticipa D’Alfonso – ha lasciato una montagna di soldi che, nella legislatura successiva, sarebbero dovuti diventare una montagna di cantieri.

Purtroppo, in merito ai 22,5 milioni di euro per Passolanciano, siamo ancora al tira-e-molla tra i singoli prepotenti della Regione e i piccoli gruppi di interesse economico locali. Mancano 200 giorni alla fine della legislatura regionale: che santo dobbiamo pregare per far sì che i soldi destinati a Passolanciano producano cantieri, e non gli atti impuri del dicembre scorso con i famosi 12 milioni di vergognose regalie? Chiediamo con esattezza quanti mesi, quante settimane o quanti giorni sono necessari per appaltare e qual è il problema che li blocca, tenendo conto che hanno ricevuto risorse e consensi territoriali per fare ciò che è atteso da decenni”.