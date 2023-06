CHEF SEQUESTRATO IN ECUADOR, TESTIMONE: “UN RAPITORE OGGI E’ VENUTO AL RISTORANTE”

ROMA – Uno dei rapitori che ieri avrebbe partecipato al sequestro dello chef di origine sulmonesi Panfilo Colonico a Guayaquyil, in Ecuador, oggi sarebbe tornato nel ristorante Il Sabore mio dove lo scorso venerdì è avvenuto il rapimento.

Lo si apprende da un testimone.

Dello chef non si hanno notizie ma i suoi dipendenti avrebbero riconosciuto uno dei quattro rapitori, informando la Polizia.

Inoltre si è appreso che il giorno del blitz sarebbero stati asportati pc e telefono di proprietà del commercialista di Colonico. Un particolare che infittisce ancora di più il mistero sull’intera vicenda.

I dipendenti del ristorante dal canto loro vanno avanti con l’attività, in una sorta di autogestione, facendo sapere che nell’ultimo mese e mezzo non hanno percepito la retribuzione mensile. “Per questo – dicono- non possiamo permetterci di sospendere la ristorazione”.