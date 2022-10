CHETI RADIO TEATE ON AIR COMPIE UN ANNO, NATA DURANTE LA PANDEMIA

CHIETI – Compie un anno Radio Teate On Air, progetto della web radio finanziato dalla Regione Abruzzo nel 2020, durante la difficile stagione della pandemia del Coronavirus. In un momento segnato dalle restrizioni, dall’isolamento forzato e dalle distanze precauzionali, un progetto per tenere “vicini” i giovani nasce all’interno dell’Associazione Erga Omnes (fiore all’occhiello delle politiche sociali e giovanili dal 2011) e dell’Informagiovani di Chieti.

Nonostante la durezza delle restrizioni e le recrudescenze del virus, il progetto prende il suo avvio grazie all’aiuto degli assessori comunali all’Innovazione Sociale ed alle Politiche Giovanili del Comune di Chieti, oltre al patrocinio dell’Università degli Studi G. d’Annunzio.

A poco a poco, mentre la formazione online degli aspiranti speaker e registi proseguiva con incontri e prove da casa, la sede della radio prendeva forma. Una stanza dell’ex-centro sociale San Martino a Chieti Scalo, grazie all’impegno della protezione civile Valtrigno di Chieti guidata da Marco Rosati, è diventata infatti lo studio radiofonico di Radio Teate On Air da cui oggi vanno in onda i programmi del palinsesto.

Il 30 ottobre 2021 è stata inaugurata la sala radio, in presenza del Sindaco del Comune di Chieti Diego Ferrara e degli assessori Mara Maretti e Manuel Pantalone, di Valentina D’Angelo ed Elisabetta Fusilli dell’Informagiovani che hanno tagliato il nastro insieme al presidente di Erga Omnes Pasquale Elia, in collegamento streaming: Beppe De Marco e Chiara De Pisa di Rds.

L’idea principale è stata e sarà quella di creare uno spazio di aggregazione e un’occasione formativa, al livello sia umano che tecnico, per i giovani interessati alla