CHIESA ANIME SANTE L’AQUILA: STASERA CONCERTO NATALIZIO CON IL CORO “VOICE OF JOY”

L’AQUILA – Questa sera, nel tempo dell’Ottava di Natale, il Coro Voice of Joy espressione dell’Associazione Corale Lorenzo Perosi dell’Aquila, diretta dal M° e Organista Paolo Di Blasio, offrirà, nella Chiesa di Santa Maria del Suffragio in Piazza Duomo, ad iniziare dalle ore 19:30, un concerto di musiche e canti natalizi.

CHRISTMAS OF JOY è il titolo della manifestazione, con la quale si vuole proporre un viaggio musicale tra canti natalizi e successi gospel e pop, con il quale il coro “Voice of Joy”, formato da una ventina di elementi che dedicano con passione al canto corale il loro tempo libero da impegni lavorativi e familiari, si prodiga per animare, con una particolare forma di espressione artistica, una serata di gioiosa serenità nell’atmosfera delle feste del tempo di Natale, anche in occasione del Giubileo della speranza, aperto a Roma nella Basilica di S. Pietro il 24 dicembre 2024, con il Rito della Porta Santa, presieduto da papa Francesco e che verrà aperto nella Chiesa aquilana, domani sera, con una celebrazione eucaristica presieduta nella basilica di Collemaggio dall’Arcivescovo Mons. Antonio D’Angelo.

La Corale Lorenzo Perosi, fondata all’Aquila nel 2002, con il fine di promuovere la formazione al canto liturgico e a ogni tipo di musica di origine cristiana, non solo anima da più di vent’anni le più significative celebrazioni liturgiche all’interno della Chiesa di S. Maria del Suffragio a Piazza Duomo, ma da tempo promuove corsi di formazione musicale nella conoscenza di strumenti musicale come l’organo, il violino e la chitarra.

Il luogo ordinario anche delle prove dell’Associazione Musicale è la Chiesa di S. Maria del Suffragio e lo strumento musicale principale utilizzato è l’Organo Inzoli 1897, presente nella cantoria della Chiesa, di cui l’Associazione si occupa, sia per la manutenzione ordinaria, come anche per quella straordinaria.