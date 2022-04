“CHIESA BOMBARDATA AD ODESSA”, MA E’ LA BASILICA DI COLLEMAGGIO: FAKE NEWS CORRE SUI SOCIAL

L’AQUILA – Una chiesa bombardata ad Odessa ma nella foto, ormai tristemente nota, c’è la basilica di Collemaggio distrutta dal terremoto che il 6 aprile del 2009 ha devastato L’Aquila.

A due giorni dalle celebrazioni per il 13esimo anniversario in ricordo delle 309 vittime del sisma, sui social diventa virale un articolo dal titolo “Bombardata e distrutta una Chiesa ad Odessa. Resta in piedi solo la Statua del Cristo Salvatore”, in cui viene raccontato, a proposito della guerra in corso in Ucraina, che “un missile ipersonico a cortoraggio con una potenza distruttiva devastante ha colpito una chiesa lasciandola interamente in macerie, completamente distrutta, ma è stata ritrovata intatta una statuetta del Salvatore Gesù sulle macerie completamente integra. E benedicente, come mostriamo nella foto”.

La foto, però, è quella della Basilica di Collemaggio, un cumulo di macerie all’indomani del terremoto.

Una ricostruzione degli eventi fornita da siti dalla dubbia credibilità che hanno rilanciato l’articolo sui social raggiungendo migliaia di utenti, molti dei quali si sono subito accorti della “fake news”: “Lucrare su un evento terribile come la guerra arrivando a usare dei fotomontaggi per aumentare la visibilità dei post è abbastanza grottesco – scrive Artistico Abruzzo su Facebook – Che poi venga usata la basilica di Collemaggio, emblema del sisma del 2009 che pure provocò immane dolore, credo sia solo ancor più di cattivo gusto”.