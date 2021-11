CHIESA DI SAN FRANCESCO CHIETI, TORTO: “ACCELERAZIONE NECESSARIA SUI LAVORI”

CHIETI – “La Chiesa di San Francesco a Chieti è stata pesantemente danneggiata dal sisma del 2009. Da tempo sto seguendo la travagliata situazione dei lavori di restauro che, purtroppo, sono andati avanti a rilento in questi anni, a causa di alcune vicende non legate alla volontà del Ministero della Cultura. Il precedente Dup (Documento Unico di Programmazione), infatti, si è bloccato e i lavori, ad oggi, sembrano essere ancora fermi. Ho voluto, per questo, avviare una proficua interlocuzione con il Segretario Regionale dell’Abruzzo del Ministero della Cultura dott. Macrì, che è a capo della struttura che si occupa del restauro, al quale ho chiesto aggiornamenti sullo stato dell’arte. Macrì mi ha assicurato che sono stati fatti passi in avanti: è stato nominato un nuovo responsabile unico del procedimento e , a settembre, è stato individuato attraverso bando pubblico il professionista a cui affidare il progetto di restauro”.

Così Daniela Torto, deputata abruzzese del MoVimento 5 Stelle.

“È notizia recente che – nell’ambito del secondo piano di interventi di ricostruzione del patrimonio culturale della città dell’Aquila e delle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 – il Cipess (Comitato interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile) ha deliberato un ulteriore stanziamento di un milione di euro per l’esecuzione dei lavori della chiesa di San Francesco. Questo testimonia che la situazione non è più inerte, come ha assicurato dal dott. Macrì. Adesso che i fondi sono disponibili, però, occorre un’accelerazione importante anche da parte di chi si occupa della progettazione, perché si è atteso fin troppo. La sinergica collaborazione tra le varie parti coinvolte non venga rallentata ora da alcuna inadempienza. Siamo tutti fiduciosi e operativi. Personalmente – conclude la deputata Torto – continuerò a monitorare l’iter del restauro della Chiesa di San Francesco, affinché si portino finalmente a compimento lavori attesi da anni dai cittadini”