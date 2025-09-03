CHIESA SANTA MARIA DE’ CENTURELLI A CAPORCIANO: TORNA S.T.A.N., TALENT SHOW CHE RACCONTA L’ABRUZZO

L’AQUILA – Una decina di concorrenti, che in quattro minuti dovranno raccontare, dando sfoggio di sintesi e capacità affabulatoria, luoghi e persone, piante e animali, tradizioni, leggende ed eventi storici, mestieri, saperi e tesori d’arte, e tutto ciò che contribuisce a comporre il mosaico di senso e bellezza delle terre d’Abruzzo.

Questo è S.T.A.N., talent show ideato e organizzato dall’associazione Tratturo Magno 101 A.P.S, in collaborazione con il Touring Club Italiano, e che, dopo il grande successo degli scorsi anni, torna per la quarta edizione sabato 6 settembre dalle ore 19.00, ancora una volta nella splendida chiesa di Santa Maria de’ Centurelli, monumento nazionale nel comune di Caporciano, nel cuore dell’altopiano di Navelli e stazione di sosta della transumanza.

Anche quest’anno S.T.A.N. è inserito nel programma Meraviglie a Portata di Mano 2025.

Molti i “ritorni” fra i concorrenti che si misureranno nell’agone, condividendo il proprio sapere in maniera brillante ed esaustiva pur lasciando nello spettatore il desiderio di approfondire.

La professoressa Luisa Migliorati, da anni responsabile degli gli scavi di Peltuinum, ci parlerà degli interessanti ritrovamenti di ossa infantili in prossimità del teatro, mentre Don Serafino Lo Iacono, già parroco di Bominaco, si soffermerà sulla figura dell’Abate Todino.

Maria Loreta Zaino, pediatra, scrittrice ed appassionata di tradizioni popolari ci parlerà dei alcuni oggetti tipici dell’arte orafa abruzzese.

Non mancherà l’intervento “pop” di Antonio Fruci, creatore della linea di prodotti della linea di gadget “l’A”, che giocherà quest’anno con la geografia dell’Abruzzo.

Giancaterino Gualtieri citerà e commenterà una serie di proverbi locali su uomini e donne, che daranno lo spunto per riflessioni anche serie sulle diverse sensibilità rispetto a ruoli e rapporti fra i sessi. Piero Gaffuri, veneto “naturalizzato” abruzzese, scrittore ed x manager presenterà un suo breve racconto.

Nel corso della serata interventi musicali dell’EmaGia duo Giancarlo Tiboni, piano Emanuele Di Teodoro, basso elettrico.

Quest’anno niente giuria ma il vincitore sarà decretato dal voto del pubblico presente.

Anche quest’anno l’evento sarà ripreso e trasmesso in streaming, sulla pagina Facebook “Tratturo Magno – 101 APS” .

Al termine della serata un piccolo aperitivo offerto dal Comune di Caporciano.