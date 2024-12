CHIESA SANTA MARIA SILVANA AD ACCIANO: LAVORI A BUON PUNTO, IL MATERIALE ARRIVA IN ELICOTTERO

ACCIANO – A buon punto i lavori per il rifacimento del tetto della chiesa di Santa Maria Silvana ad Acciano (L’Aquila), di cui stazione appaltante è il Parco naturale regionale Sirente Velino.

“Si tratta di lavori importanti – spiega il presidente Francesco D’Amore – che consentiranno a una delle chiese dall’alto valore identitario e simbolico presenti all’interno del Parco di tornare all’antico splendore, grazie alla proficua interlocuzione con la Regione Abruzzo che ci ha assegnato i fondi necessari. Oggi i lavori sono a buon punto e ci impegneremo affinché a questo primo intervento di messa in sicurezza ne seguano di ulteriori per ridare dignità una chiesa tanto amata, non solo dai cittadini di Acciano. Il Parco Sirente Velino continua così il suo percorso di valorizzazione, non solo dell’ambiente e della natura, ma anche dei beni culturali presenti nel territorio di competenza”. “Per la particolare posizione della chiesa – aggiunge il direttore del Parco, il dottor Igino Chiuchiarelli – è stato complesso anche far arrivare il materiale, che è stato trasportato in elicottero. Uno sforzo notevole che ha dato i suoi frutti. Nonostante la proroga arrivata dalla Regione Abruzzo, contiamo di ultimare i lavori entro febbraio 2025″.

“Si arriva alla chiesa – conferma Mario Cercarelli, presidente della Comunità del Parco – attraverso un sentiero che si può percorrere solo a piedi, per questo è stato necessario l’utilizzo di elicotteri. I lavori, per un importo di circa 95mila euro che sono stati assegnati dalla Regione su interessamento dell’allora consigliere Americo Di Benedetto, hanno interessato prevalentemente il tetto per un intervento di grande complessità, soprattutto dal punto di vista logistico”. Ad eseguire i lavori in una situazione di difficile cantierabilità, l’impresa “Intesa Costruzioni S.r.l.”.