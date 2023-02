CHIETI: 100MILA EURO DALLA REGIONE PER IL CANILE, STELLA “UTILI PER SUPERARE ALCUNE CRITICITA'”

CHIETI – “Con un emendamento all’ultima legge di bilancio regionale ho ottenuto un contributo di 100 mila euro in favore del Comune di Chieti per la lotta al randagismo e per la gestione del Canile Rifugio “Achille Bonincontro”, una struttura che funziona bene grazie all’attività dei volontari che si dedicano al benessere degli animali. Questo sostegno economico risponde ad un’esigenza dell’amministrazione cittadina che permetterà di superare criticità della struttura, costruita oramai diversi anni fa, rispettando le norme di legge”.

Lo dichiara il Consigliere regionale Barbara Stella del Movimento 5 Stelle.

Interviene anche il Presidente Asada Danilo Ciancaglini affermando che “in riferimento a questo finanziamento destinato al comune di Chieti per l’ammodernamento del canile rifugio comunale l’associazione Asada, gestore dello stesso sin dalla sua apertura, desidera ringraziare la dott.ssa Stella per l’impegno profuso nello sviluppo di tale attività. I fondi stanziati serviranno ad eliminare alcune criticità strutturali rilevate nella recente visita dei Nas riguardo agli impianti elettrici ed idrici della struttura”.

Conclude il Consigliere Barbara Stella, “mi auguro che questo contributo sia nelle disponibilità del Comune di Chieti nel più breve tempo possibile e continuerò il mio impegno affinché la tutela degli animali venga perseguita con i fatti, per permettere agli amministratori locali di dare risposte alle esigenze del territorio e a tutti gli operatori del settore di lavorare in strutture sicure ed attrezzate”.