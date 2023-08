CHIETI: 12ENNE COLPITO DA FULMINE FUORI PERICOLO, SINDACO FERRARA, “RESPIRA AUTONOMAMENTE”

CHETI – Sta meglio il bimbo di 12 anni ricoverato ieri in gravi condizioni dopo essere stato colpito da un fulmine al campo Celdit di Chieti mentre stava per iniziare l’allenamento con i compagni. Ora è sveglio ed è stato estubato, rimarrà ancora in osservazione nella Terapia Intensiva Pediatrica fino allo scioglimento della prognosi. A comunicarlo la Asl di Pescara.

Soccorso dai sanitari del 118 per in arresto cardiaco, il giovane calciatore è stato poi trasportato in ambulanza al vicino ospedale Santissima Annunziata in codice rosso ma, dopo essere stato intubato, è stato trasferito all’ospedale Spirito Santo di Pescara presso il reparto di Rianimazione pediatrica.

“Buone notizie, il bambino è stato estubato, respira autonomamente con l’aiuto precauzionale di una mascherina, ha parlato e la prima cosa che ha detto è stata che è tifoso del Milan”, annuncia il sindaco di Chieti Diego Ferrara, medico di professione -. Sono felicissimo per lui e tutta la sua famiglia; ai numerosissimi cittadini di Chieti che ieri hanno manifestato sui social la loro apprensione dando un magnifico esempio di solidarietà sociale e di appartenenza alla comunità, va il mio ringraziamento di primo cittadino. Appena i colleghi medici di Pescara lo permetteranno andrò con gioia a trovarlo”.