CHIETI – Un uomo di 40 anni è stato trovato morto nella sua abitazione a Chieti, in uno stabile di cinque piani in via Albanese che ospita alloggi popolari noti anche come “case parcheggio” del Comune.

Sul posto si trovano i Carabinieri e il medico legale Cristian D’Ovidio. Il pm Giuseppe Falasca ha da poco lasciato l’edificio dopo aver effettuato un sopralluogo. Si indaga per omicidio.