PESCARA: 58ENNE RUBA UN QUINTALE DI CAVI DI RAME LUNGO LA FERROVIA PESCARA-BARI, ARRESTATO

PESCARA – I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pescara, nella serata di ieri, hanno proceduto all’arresto in flagranza del reato di furto, un 58enne, della Provincia di Chieti, con precedenti di polizia.

L’uomo fermato in via Alento, è stato trovato in possesso all’interno della sua autovettura di 995 chilogrammi di cavi di rame, asportati lungo la vicina tratta ferroviaria direzione Pescara-Bari.

L’uomo è stato accompagnato agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima che si svolgerà nella mattinata di domani 12 settembre.

[mqf-scorrimento]