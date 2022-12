CHIETI: AFFIDATO PROGETTO ESECUTIVO PER PARCHEGGIO MULTIPIANO

CHIETI – Procede il progetto per la realizzazione del parcheggio multipiano di Piazza Carafa a Chieti Scalo e di via Ciampoli con l’affidamento della progettazione esecutiva allo Studio Associato Artecno, quale capofila, con lo Studio di Progettazione De Vito, l’architetto Cirillo Tonelli e il geologo Fabio Colantonio quali redattori della documentazione necessaria all’appalto e alla cantierizzazione dell’opera finanziata con risorse Masterplan attraverso la delibera Cipe n. 26/2016.

“Si definisce la prima fase di un progetto importantissimo per l’accessibilità alla città perché porterà alla realizzazione di 500 nuovi posti tra il centro e lo Scalo attraverso i due nuovi parcheggi e anche allo studio di un piano della mobilità – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore ai Lavori Pubblici Stefano Rispoli – Si tratta di interventi che sono parte di un piano di assetto generale, volto a rendere più efficace e moderna tutta la mobilità della città, questo sia attraverso le strutture, sia i servizi. L’obiettivo prioritario dell’Amministrazione è quello di garantire un accesso a Chieti più semplice e diretto, come accade non solo in tantissime realtà medio grandi d’Italia, ma anche nelle città europee. Vogliamo farlo accorciando le distanze in modo sostenibile, per tale ragione il piano della mobilità compreso nei finanziamenti è importante tanto quanto i parcheggi”.