CHIETI: AL VIA “AGRICOLTURA IN FIERA”, 60 ESPOSITORI PER PRIMA EDIZIONE

CHIETI -“Parte il numero zero di una fiera che ha un grande potenziale. Al momento sono 60 gli espositori un evento dedicato al chilometro zero e alla qualità, oltre che alla tecnologia di settore”.

Così l’assessore al Commercio al Comune di Chieti Manuel Pantalone nel presentare “Agricoltura in fiera”, rassegna dedicata al comparto agricolo che si svolgerà dal 5 al 7 maggio nella sede di via Pomilio, all’ex Foro Boario.

“Come amministrazione – spiega Pantalone in una nota – sosteniamo volentieri tutte le iniziative fieristiche che danno risalto alle attività del comparto, specie quelle che possono crescere e rappresentare un’opportunità sia per le realtà del nostro territorio, sia per quelle della regione, nell’ottica che il moltiplicarsi degli eventi e il differenziarsi degli obiettivi sia proficuo e dia spazio a tanto e a tanti. Inoltre si potrà vivere un momento per la famiglia, godendo l’occasione di conoscere al meglio questo mondo e capire cosa lo anima e il valore”.

“È la prima edizione di una fiera che si pone l’obiettivo di promuovere il comparto, con un orientamento speciale, verso la valorizzazione del territorio, della qualità della vita e dei prodotti agroalimentari ed enogastronomici – aggiunge Emanuela Falvo, per ZooWed, società organizzatrice – Sono 30.000 i mq di esposizione, ingressi gratuiti per i bambini fino a 6 anni e anche una speciale animazione, con falconieri ed esibizioni di razze canine in un unico evento Un percorso anche enogastronomico, alla scoperta delle meraviglie agroalimentari, tra profumi e sapori, una rassegna di prodotti di eccellenza che condurrà lungo un autentico itinerario del gusto”.

“A tale scopo, la manifestazione si pone come snodo nevralgico per le piccole e medie imprese, favorendone l’accesso ai mercati esteri, sempre più attenti e interessati al Made in Italy di qualità. Quindi non solo motori, macchine e attrezzature per lavorazione del terreno, concimazione, trattamenti, ma anche sostenibilità innovazione e sviluppo. Siamo riusciti a coinvolgere circa 60 operatori del territorio e da tutta la regione, contiamo di allargare i confini dell’evento, per farlo diventare prima nazionale e anche internazionale per le prossime edizioni”.