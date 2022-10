CHIETI: AL VIA NUOVI ORARI ZTL, IN VIGORE FINO AL 31 MAGGIO

CHIETI – Saranno in vigore fino a 31 maggio prossimo i nuovi orari delle Ztl a Chieti, concepiti per andare incontro alle esigenze del cambio della stagione, per rendere più sicure e vivibili le aree interessate dal traffico limitato.

“Il nuovo orario andrà in vigore subito – così l’assessore alla Mobilità Stefano Rispoli e la comandante della Polizia Municipale Donatella Di Giovanni – Si tratta di modifiche che fanno capo alla nuova disciplina delle ZTL varata dal Consiglio e che tengono conto delle mutate esigenze rispetto alla stagione estiva e alla vita della città nelle zone interessate. Siamo certi che tali modifiche siano già entrate nelle abitudini della città e invitiamo quanti attraversano le aree delimitate, specie se sprovvisti di autorizzazioni, a controllare bene gli schermi posti all’ingresso da cui si evince chiaramente se la zona a traffico limitato è attiva o meno, questo al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per i trasgressori”.

Orari di accesso alle ZTL fino al 31/05/23

– ZTL “A” e “B2”. Regolamentato (solo autorizzati): dalle ore 12,00 alle ore 16,00 e dalle ore 19,00 alle ore 9,00. Libero: dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00.

– ZTL “D”. Regolamentato (solo autorizzati): dalle ore 10,00 alle ore 14,00 e dalle ore 17,00 alle ore 6,00 libero: dalle ore 6,00 alle ore 10,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00