CHIETI, AL VIA RECUPERO IMPIANTO SPORTIVO SAN MARTINO

CHIETI – È giunta nella giornata di ieri al Comune di Chieti, la richiesta di autorizzazione al trasferimento di 130.000 euro di fondi da parte della Regione Abruzzo per il recupero del campo sportivo di San Martino. Grazie a un emendamento alla Legge di Bilancio 2021 presentato dalla consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Barbara Stella, il Comune di Chieti nel corso del 2022 potrà ristrutturare e ridare nuova vita al campo, a beneficio di tutta la comunità cittadina.

“Da un anno lavoriamo perché la filiera istituzionale porti frutto alla città e l’ottenimento di questi fondi è il risultato concreto di un impegno corale che ci consentirà di riqualificare un’importante struttura in una delle periferie cittadine che attendeva da anni di rinascere – così il sindaco Diego Ferrara – Un fine che unisce gli assessorati a Lavori Pubblici e Sport, realizza una piena sinergia con i consiglieri regionali che si stanno occupando della città e ci impegna a seguire, con la comunità, progetto e lavori, informando su tutti i passaggi che porteranno al completamento dell’intervento e alla fruibilità della struttura che avverrà in tempi sostenibili”.

“L’arrivo di questi fondi regionali sicuramente ci permetterà di restituire alla nostra città e in particolare al quartiere di San Martino un campo sportivo, un luogo che potrà diventare il centro di diverse attività ricreative – aggiunge l’assessore allo Sport, Manuel Pantalone – Si tratta di una struttura lasciata all’abbandono ormai da diversi anni e per cui gli abitanti del quartiere stesso chiedevano da tempo un intervento. Siamo lieti che lo sport da sempre un motore per l’inclusione e la partecipazione di tutti i cittadini, diventi motore della rinascita del palazzetto e consenta a questa struttura di tornare a essere parte integrante della vita della nostra città. Gli interventi riguarderanno la messa in sicurezza, l’agibilità e la realizzazione di nuovi impianti sportivi per i quali cercheremo la compartecipazione di privati interessati alla gestione. Così recupereremo un altro impianto cittadino in nome di un lavoro che ci vede in trincea dal primo giorno”.

“Un’ottima notizia per la nostra città che attendavamo da tempo – così il consigliere pentastellato Luca Amicone, presidente della Commissione Cultura, Tempo libero, Sport e Turismo – gran parte del programma della campagna elettorale per le comunali di Chieti del M5S era incentrato proprio sulla valorizzazione e sul recupero delle periferie della nostra città ed è sulla base di questo che, grazie al lavoro della consigliera Stella, che ha concretizzato tale risultato e che voglio ringraziare pubblicamente, abbiamo potuto raggiungere questo importante traguardo”.