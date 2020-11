CHIETI, AL VIA RIMBORSI BUONI LIBRO: ASSESSORE GIAMMARINO, “PAGAMENTI NEI PROSSIMI GIORNI”

CHIETI – Buone notizie sul fronte rimborsi per i libri di testo: a partire da oggi il Comune di Chieti ha provveduto a effettuare i mandati di pagamento a favore dei beneficiari.

“Nei prossimi giorni i diretti interessati riceveranno i relativi rimborsi sul proprio conto corrente – comunica l’assessore alla Pubblica istruzione, Anna Teresa Giammarino – per chi non avesse comunicato il proprio Iban, sarà possibile recuperare le cifre spese attraverso il mandato di pagamento da ritirare agli sportelli UBI Banca della città, con codice fiscale e documento di identità alla mano”.

“Si tratta di uno dei primi problemi a cui questa Amministrazione si è applicata, perché questi contributi rappresentano un modo per sostenere le famiglie in difficoltà che hanno anticipato la spesa per i libri di testo e restituire loro respiro, soprattutto in questo momento”.

