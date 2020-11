CHIETI, AL VIA SANIFICAZIONE ALLA ORTIZ: SCUOLA CHIUSA DOMANI E MERCOLEDI’

CHIETI – La direzione del Comprensivo 4 disporrà la didattica a distanza nei giorni di domani, martedì 10 e mercoledì 11 novembre nella scuola primaria Ortiz, per consentire la sanificazione dell’intero plesso disposta dal sindaco Diego Ferrara tramite l’ordinanza firmata stamane.

“Si tratta di un’operazione di accurata prevenzione – spiega il sindaco Diego Ferrara – perché nella scuola si sono registrati dei casi ed è quindi opportuno procedere con una sanificazione approfondita e aggiuntiva a quella che accompagna i protocolli del Comprensivo, affinché le lezioni possano continuare a svolgersi in sicurezza e secondo quanto disposto dal DPCM.

La protezione civile Valtrigno e Teate Soccorso opereranno domani e mercoledì, facendo una sanificazione e igienizzazione di tutti gli ambienti, nel frattempo, e per consentire anche tempi rapidi, la dirigente disporrà che la didattica prosegua a distanza.

Abbiamo un contatto costante con il mondo della scuola, soprattutto in questi giorni, perché è una dimensione che ci porta direttamente nelle famiglie della città, sia quelle degli alunni, che quelle degli insegnanti e del personale scolastico tutto e, dunque, applicheremo sempre le massime tutele per il patrimonio umano che esse raccolgono e rappresentano, soprattutto in questa fase di nuova emergenza”.

