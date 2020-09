CHIETI, ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO 3 AL VIA LEZIONI NELLA AULE VERDI E NEI GIARDINI

CHIETI – Nei plessi dell’Istituto comprensivo 3 di Chieti al via le lezioni nelle Aule verdi e nei giardini delle scuole.

“Possedere un’Aula verde costituisce da sempre una grande opportunità per la scuola, poiché consente la valorizzazione dei legami fra il sapere, l’esperienza e i comportamenti responsabili, indispensabili per la crescita dei cittadini di domani – si legge in una nota dell’Istituto -. L’Aula verde è una risorsa che si può apprezzare pienamente solo se ci si orienta verso una innovazione didattica che ponga i bisogni cognitivi e affettivi dei ragazzi in primo piano e i docenti della Istituto Comprensivo 3 lo sanno bene”.

L’Istituto comprensivo 3, infatti, ha sempre “valorizzato e utilizzato per lo svolgimento dell’attività didattica e l’arricchimento della qualità della propria offerta formativa, gli spazi esterni e i giardini presenti nei propri plessi delle Scuole dell’infanzia Via Lanciano, Via Pescara Sud, Zona Stadio, delle scuole primarie Via Amiterno, Via Lanciano, Via Pescara e della scuola secondaria di primo grado ‘V. Antonelli’”.

“Per l’avvio del nuovo anno scolastico, l’ampia disponibilità di spazi esterni si è rivelata ancora di più una risorsa preziosa, anche in considerazione dei necessari adattamenti logistici da porre in essere per l’emergenza per Covid 19 in atto. Per le scuole primarie, infatti, per l’accoglienza i degli alunni delle classi prime, all’aula verde della scuola Via Pescara, inaugurata nel lontano 2015, prima in Abruzzo ad avere un orto didattico riconosciuto da Slow Food, si sono affiancate quelle realizzate negli altri due plessi Via Lanciano e Via Amiterno”, si legge ancora nella nota.

“La possibilità di utilizzare spazi all’aperto, ha consentito di poter accogliere i piccolini in sicurezza, alla presenza di un genitore, che ha preso parte all’attività didattica, in un “continuum” scuola-famiglia, che caratterizza tutti i plessi dell’Istituto diretto dalla dirigente Maria Assunta Michelangeli“.

“Gli spazi all’aperto delle aule verdi sono a disposizione, nella fase iniziale e per tutto l’anno scolastico, anche degli alunni delle altre classi e sezioni, che, nel rispetto del protocollo anti-Covid, possono avvicendarsi nello svolgimento delle attività proposte dagli insegnanti”, conclude la nota.

