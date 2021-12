CHIETI: APRONO CONTI CORRENTI ON LINE TRUFFANDO IGNARI COETANI, DENUNCIATI

CHIETI – Ingannavano loro coetanei, in prevalenza universitari, aprendo a loro insaputa conti on line ed effettuavano acquisti e prelievi fraudolenti: due giovani teatini di 20 e 26 anni sono stati denunciati a piede libero dai Carabinieri della stazione di Chieti Scalo per truffa aggravata continuata e in concorso e sostituzione di persona.

Le vittime venivano “agganciate” per conoscenza diretta, o attraverso conoscenze comuni ovvero, come nell’ultimo periodo, con il passaparola.

I due, con il pretesto di dover aprire conti a costo zero su piattaforme di giochi on line, e previo “compenso” da 20 a 50 euro, a seconda che vi fosse anche una successiva attività di reclutamento di altri ragazzi da immettere, inconsapevolmente, nel giro truffaldino, convincevano le vittime a fornire i loro documenti di identità e codici fiscali. Con tali dati, invece, aprivano dei veri e propri conti correnti bancari on line intestati agli ignari giovani, ottenendo bancomat e carte prepagate con cui effettuavano acquisti on line, ma anche prelievi, per diverse migliaia di euro.

Il meccanismo, assimilabile ad una sorta “catena di Sant’Antonio” telematico-bancaria e truffaldina, ha retto fino a quando i primi ad essere raggirati hanno denunciato ai Carabinieri l’anomala situazione di un conto bancario che per loro era “fantasma,” ma che risultava in piena attività soprattutto in uscita, e di cui non riuscivano a darsi spiegazione. Attivate le indagini, i militari sono risaliti ai due giovani teatini che durante la perquisizione venivano trovati in possesso di materiale ritenuto collegato al reato ovvero diversi pc fissi e portatili, tablet, smartphone, e uno di loro, di 10.000 euro in contante. Una dozzina i ragazzi truffati.