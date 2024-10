CHIETI: ATTI VANDALICI ALLA VILLA, SINDACO E ASSESSORE, “IL CASO SEGNALATO SUBITO A POLIZIA LOCALE”

CHIETI – “A fronte degli ultimi atti di vandalismo registrati alla Villa due giorni fa, quando nottetempo svariate transenne sono state gettate nella fontana di piazza Mazzini, l’Amministrazione, attraverso gli uffici tecnici ha provveduto subito a segnalare l’episodio alla Polizia Locale per le verifiche del caso. Fortunatamente non sono stati riscontrati danni all’impianto. Con la Polizia locale stiamo approntando rimedi volti a prevenire tale sgradevole fenomeno, che ancora una volta finisce con il qualificare chi se ne rende espressione, affinché si arrivi ai responsabili”, così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore all’Ambiente Chiara Zappalorto.

“A chi punta il dito contro l’Amministrazione”, si legge in una nota che è anche una replica al consigliere leghista Colantonio, “dopo essere stato per anni in una posizione identica e con deleghe non solo di competenza, ma di rilievo, chiediamo cosa ha fatto contro il vandalismo quando era classe dirigente. Facile diventare il segnalatore delle criticità cittadine, dalle buche, al dissesto idrogeologico, arrivando, ora, anche agli episodi di vandalismo contro il patrimonio della città, ma non è un tantinello imbarazzante trovarsi di fronte a tali situazioni, tutte annose, anzi, storiche, dopo aver governato per anni? Noi, con il carico di debiti ereditati e la città in dissesto, stiamo lavorando per rimettere a posto le cose, dunque anche per aumentare il numero di telecamere alla Villa, luogo su cui chiederemo un maggiore controllo alle forze dell’ordine. E per andare oltre l’ordinario stiamo anche agevolando una cittadinanza attiva, attraverso la pratica delle adozioni delle nostre aree verdi, che nelle prossime settimane vedrà, proprio alla Villa, l’attivazione di una manutenzione importante che, a questo punto, ci auguriamo, sia gradita anche all’ex assessore ai lavori pubblici e infrastrutture viarie”.