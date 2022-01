CHIETI – Un uomo di 60 anni di Ripa Teatina è morto la notte scorsa a Ripa Teatina (Chieti) in un incidente lungo la strada che collega Villamagna a Ripa Teatina.

Era alla guida di una Citroen Saxo che per cause in corso di accertamento, lungo un tratto in salita, è finita prima in una scarpata quindi contro un albero.

Sul posto sono intervenuti il 118 e i Vigili del Fuoco e Carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Chieti, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.