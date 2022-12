CHIETI: CAMION IN AVARIA OCCUPA L’INTERA CARREGGIATA. STOP AL TRANSITO LUNGO LA TANGENZIALE

CHIETI – Lungo la Tangenziale di Pescara (SS 714) è provvisoriamente chiuso al transito, in entrambe le direzioni, un tratto in corrispondenza del km 16 nel territorio comunale di Chieti.

Per cause in corso di accertamento, infatti, probabilmente per un’avaria, il conducente ha perso il controllo del proprio mezzo pesante, che si è intraversato, occupando la carreggiata stradale.

Al momento la circolazione in direzione sud viene deviata allo svincolo per Francavilla al Mare (Ch). Sul posto è presente il personale delle Forze dell’Ordine e di Anas, allo scopo di ripristinare la regolare circolazione il prima possibile.