CHIETI CAPITALE DEL CIOCCOLATO, TORNA PER GIORNI IL CHOCOFESTIVAL

CHIETI – Chieti capitale del cioccolato per tre giorni. Torna Chocofestival, che animerà il centro storico da venerdì 11 a domenica 13 novembre, tra stand, esposizioni, specialità da tutta Italia, spettacoli, attività per i più piccoli e ospiti.

L’iniziativa, alla 13/a edizione, è promossa da Confartigianato Chieti L’Aquila con il contributo della Camera di Commercio Chieti Pescara e il patrocinio del Comune di Chieti.

Corso Marrucino si trasformerà in un’enorme pasticceria all’aperto con vetrine tematiche sulla cioccolata.

L’evento 2022 sarà ricco di sorprese e riservato alle migliori aziende del settore. Venerdì alle 11 taglio del nastro.

Tante le attività collaterali: show cooking del pastry chef Lorenzo Puca, campione del mondo di pasticceria 2021, e percorsi di degustazione e abbinamento vino-cioccolato, in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier (Ais) Abruzzo.

Non mancheranno attività per i bambini, con i laboratori “Mani in pasta”, e la musica, con eventi live e itineranti nel centro storico. Sabato rock, jazz e un dj set fino a notte: iniziative che daranno vita a una vera e propria “notte bianca del cioccolato”. Programma completo sul sito web www.chocofestival.it.

“Siamo molto legati a questo evento e abbiamo fatto di tutto anche quest’anno per agevolare questo appuntamento e le iniziative collaterali – dicono il sindaco Diego Ferrara e gli assessori De Cesare e Pantalone – Ci sono grandi aspettative non solo da parte della città: per seguire il Chocofestival arrivano a Chieti anche da fuori regione, come dimostra il movimento che già si registra in alberghi e strutture ricettive, nonché fra le attività commerciali del comparto food”.

“La tredicesima edizione sarà caratterizzata da espositori di altissimo profilo – spiegano presidente e direttore generale di Confartigianato Chieti L’Aquila, Camillo Saraullo e Daniele Giangiulli – Come sempre, abbiamo pensato ad attività collaterali di vario genere, musica, show cooking, degustazioni, laboratori creativi. Insomma, eventi per tutti i gusti ed età. E’ anche con iniziative del genere che la nostra associazione cerca di contribuire allo sviluppo dell’economia locale”.