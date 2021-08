CHIETI: CICLISTA ABRUZZESE ADDESI IN PARTENZA PER LE PARALIMPIADI

CHIETI – Il ciclista abruzzese della Nazionale paralimpica, Pierpaolo Addesi, di Torrevecchia Teatina sta per partire per Tokyo per i Giochi olimpici. Sarà, questa, la sua quarta Olimpiade dopo Pechino, Londra e Rio. Addesi incontrerà i giornalisti per un saluto il prossimo 10 agosto, alle 10.30, nella sala stampa di Piazza Unione della Regione Abruzzo, che ha deciso di sostenere l’atleta in questa avventura sportiva.

Con il ciclista, l’assessore regionale allo Sport, Guido Quintino Liris; Mauro Sciulli, presidente Cip (Comitato italiano paralimpico regionale); Enzo Imbastaro, presidente Coni Abruzzo e Mauro Marrone, presidente della Federazione regionale ciclismo.