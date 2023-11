CHIETI CITTA’ EUROPEA DELLO SPORT 2025, “RICONOSCIUTI IL NOSTRO LAVORO E QUALITA’ DEL SETTORE”

CHIETI – Chieti sarà Città europea dello Sport per il 2025: lo ha comunicato Aces Europe al Comune e il prossimo 7 dicembre a Bruxelles si terrà la cerimonia di consegna del riconoscimento.

Nel corso di una conferenza stampa – riporta l’Ansa – alla quale hanno preso parte, sindaco e alcuni assessori e dirigenti comunali, sono stati elencati i principali interventi effettuati in città negli ultimi anni in tema di impiantistica sportiva ma anche i lavori di prossimo avvio per la cittadella dello sport di via Amiterno, che avrà campi polifunzionali, un’area skateboard e un nuovo centro di riqualificazione per tutta l’area sportiva.

“Il riconoscimento di Chieti Città europea dello Sport per il 2025 – ha detto il sindaco Diego Ferrara – è la conferma del lavoro e della qualità dell’offerta di settore, spazi ed eventi che siamo riusciti a produrre nonostante la pandemia e nonostante il periodo più complesso e difficile della storia cittadina a causa del dissesto. Una congiuntura che ci ha portato a fare scelte forzate, andando verso la gestione indiretta, questo affinché anche con il dissesto, il patrimonio sportivo potesse essere fruito, manutenuto e riqualificato, come sta avvenendo grazie ai fondi che, con gli uffici comunali, l’assessore e tutta la struttura, siamo riusciti a intestarci. Siamo stati convincenti”.

“Da qui e fino a tutto il 2025 – ha concluso Ferrara – costruiremo insieme a tutte le realtà sportive cittadine e del territorio eventi e iniziative che saranno il programma associato al riconoscimento”.