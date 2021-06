CHIETI, CLINICA PEDIATRICA ORGABIZZA SEMINARIO NAZIONALE SU VACCINI COVID A BAMBINI E ADOLESCENTI

CHIETI – Giovedì 1 luglio 2021, alle ore 15.00, la Clinica pediatrica dell’Ospedale di Chieti, diretta da Francesco Chiarelli, professore drdinario di Pediatria all’Università di Chieti-Pescara, organizza un seminario on line su “I vaccini per SARS-CoV-2 nei bambini”. Il seminario sarà tenuto da Gian Vincenzo Zuccotti, professore ordinario di Pediatria dell’Università “Statale” di Milano, direttore della Clinica pediatrica dell’Ospedale “V. Buzzi” di Milano e preside della facoltà di Medicina. Sono stati invitati tutti i pediatri della regione Abruzzo e gli specializzandi in Pediatria di numerose scuole di specializzazione anche di altre regioni. Qui il link di accesso al seminario.

E’ riconosciuto come la pandemia da Covid-19 stia avendo un profondo impatto sulla salute globale.

Su scala mondiale, la popolazione pediatrica rappresenta circa il 7% del totale dei casi confermati, con una distribuzione per classe d’età che aumenta progressivamente dall’età neonatale a quella adolescenziale.

In Italia al 09.06.2021 su un totale di 4.218.979 di casi di Covid-19, il 5,5% (n= 231.338) riguarda la fascia di età 0-9 anni, mentre il 9,6% (n= 406.460) la fascia di età 10-19 anni.

Nella regione Abruzzo in un anno di pandemia si è osservata l’infezione da SARS-CoV-2 in oltre 7.000 bambini e adolescenti (11% dei casi totali), di cui il 50% è stato rappresentato dalla fascia di età 11-17 anni.

In età pediatrica i sintomi da infezione da SARS-CoV-2 (Covid-19) risultano essere spesso più lievi rispetto a quelli sviluppati dagli adulti, ma una piccola percentuale di bambini può necessitare di ricovero in ospedale e in terapia intensiva, soprattutto in presenza di fattori di rischio quali l’età inferiore ad un anno, la carica virale elevata e la presenza di comorbidità (ad esempio, asma bronchiale, fibrosi cistica, cardiopatie, ecc.).

In alcuni bambini è possibile la comparsa di una sindrome multisistemica iperinfiammatoria (MIS-C) che segue di 2-6 settimane l’infezione da SARS-CoV-2 e che rappresenta una delle complicanze più gravi della Covid-19 in età pediatrica.

In termini di sanità pubblica, la fascia di età pediatrica e adolescenziale può fungere da serbatoio per la diffusione del virus nell’intera popolazione. Pertanto, la possibilità di vaccinare bambini e ragazzi tra i 12 e i 17 anni rappresenta un’importante opportunità per ridurre lo sviluppo di malattia, la circolazione del virus e con esso la possibilità di generare nuove varianti. Questa scelta proteggerà sia i bambini consentendo loro di riprendere con maggiore sicurezza l’attività scolastica, sia le loro famiglie riducendo la possibilità di contagio.

La Società Italiana di Pediatria, pur riconoscendo la priorità vaccinale per le categorie a rischio (bambini con comorbidità), raccomanda un intervento vaccinale globale in tutte le età e in tutte le popolazioni del mondo.

Attualmente la vaccinazione approvata pe la fascia di età 12-18 anni dalla Food and Drug Administration (FDA) negli Stati Uniti, dalla European Medicine Agency (Ema) in Europa e dalla Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) in Italia è quella ad mRNA (Pfizer-Biontech). Si attendono entro la fine dell’anno i risultati della sperimentazione eseguita in molti Paesi nella fascia di età 6 mesi-12 anni.