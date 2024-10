CHIETI: CONFERENZA DI CONFINDUSTRIA ABRUZZO MEDIO ADRIATICO DEDICATA ALLA ENERGIE RINNOVABILI

PESCARA – Si terrà venerdì 11 ottobre presso l’Auditorium dell’Università G. D’Annunzio Chieti-Pescara (Via dei Vestini 31, 66100 Chieti) con inizio lavori alle ore 10:00 la terza edizione di #RESAC– Renewable & Energy Saving Adriatic Convention, conferenza di calibro internazionale che quest’anno mette sotto i riflettori i temi della de-carbonizzazione e delle infrastrutture energetiche.

Promosso dalla Sezione Energia di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, unitamente al gruppo Giovani Imprenditori, l’appuntamento vedrà importanti contributi da parte di docenti universitari, aziende del settore come Terna, A2A ed Edison e una tavola rotonda composta da rappresentanti di istituzioni nazionali ed europee. Cristiano D’Ortenzio, Presidente Sezione Energia Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, che curerà l’introduzione ai lavori, presenta così l’iniziativa: “Le infrastrutture energetiche e la decarbonizzazione rappresentano i due pilastri fondamentali per il futuro della sostenibilità globale e della sicurezza energetica. La transizione verso un sistema energetico a basse emissioni di carbonio è essenziale per affrontare il cambiamento climatico, e le infrastrutture energetiche svolgono un ruolo centrale nel rendere possibile questa trasformazione. L’evento sarà un’occasione per approfondire questi temi e portare preziosi aggiornamenti sul nostro territorio in merito a best practices nazionali.”

Dopo i saluti di Liborio Stuppia, Magnifico Rettore Università “G. d’Annunzio” Chieti – Pescara, Alessandro Addari, Vice Presidente Confindustria Abruzzo Medio Adriatico e Mirko Basilisco, Presidente Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, verrà presentato il progetto di ricerca “La sostenibilità delle infrastrutture energetiche e gli intagibles a favore delle comunità locali” da parte di Barbara Iannone, Professore di Management Accounting e Direttrice del CERVAS e Davide Quaglione, Professore di Economia Applicata e Direttore del Dipartimento DiSEGS entrambi dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti – Pescara.

A seguire Luca Ferreli, Responsabile Centro Sud – Area Adriatica Autorizzazioni e Concertazione di Terna interverrà sul tema: “Concertazione per gli interventi di sviluppo della rete elettrica di Trasmissione Nazionale: il caso dell’Adriatic Link”; Luca Cavalletto, Responsabile del Progetto Senergy Nets e Responsabile dell’Asset Management per la B.U. Smart Infrastructures di A2A presenterà il progetto UE: Senergy Nets mentre Simone Boccanera, Area Manager Sviluppo Asset Eolico e Fotovoltaico di Edison presenterà le integrali ricostruzioni dei parchi eolici in Abruzzo.

Alla tavola rotonda dedicata al tema delle politiche e infrastrutture energetiche per la decarbonizzazione per evidenziare opportunità europee e benefici italiani sono stati invitati a testimoniare Giuseppina Picierno, Vicepresidente Parlamento Europeo, Alberto Bagnai, Deputato Presidente Commissione Enti Gestori e Nicola Campitelli, Consigliere Regione Abruzzo delegato all’Energia. Le conclusioni saranno affidate a Modestino Colarusso, Direttore Generale Confindustria Energia. Modererà Michele Romano, giornalista del Sole24Ore.